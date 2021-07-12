Светлана Журова рассказала о предложении Кузнецовой навести порядок с выделением лекарств для детей 

Как сообщила депутат Государственной думы Светлана Журова, 12 июля уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила навести порядок с выделением лекарственных средств для детей.

При этом подойти к этому вопросу предложено системно. В работу по анализу законодательства следует включиться как депутатам, так и Министерству здравоохранения. Вполне возможно, что уже следующему созыву Государственной думы придется вносить изменения в закон, чтобы обеспечить детей всеми необходимыми лекарствами.

«Проблема с редкими лекарствами для детей, к сожалению, становится частной: и моя личная практика, и общение с другими депутатами это подтверждают. Что-то мы делаем «в ручном режиме», но это, конечно, не дело», – отметила Светлана Журова

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