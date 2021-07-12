В лодейнопольской школе отремонтируют спортзал за 2 млн рублей

В рамках национального проекта «Современная школа» на ремонт спортивного зала лодейнопольской средней общеобразовательной школы № 3 им. Героев Свири выделили свыше 2 млн рублей.

По словам заведующей отделом образования Марины Браморщик, это самая крупная школа в районе. В спортзале заменят окна, полы и покрытие, а также отремонтируют стены и потолок.

Ремонт планируется завершить к началу нового учебного года. С исполнителем уже заключен муниципальный контракт.