Названы призеры Чемпионата по конкуру во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Действующий участник сборной России по конкуру стал победителем турнира в конноспортивном клубе «Вента-арена» в деревне Хирвости Всеволожского района. В нем поучаствовали около 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Москвы.

конкуру
Фото: Online47

Первое место занял Александр Белехов из конноспортивного клуба «Вента» на лошади Бивальди-06. Второе место – Виталий Дюндиков из конноспортивного клуба «Приор» на лошади Кобальт ван тер бухт-10. Третье место – Станислав Шишов из клуба «Классика» на лошади Хиа ви гоу вк-12.

В рамках кубка памяти бывшего президента федерации Александра Воробьева первое место в малом круге заняла Лидия Юдина на лошади Кампари-04 из конноспортивного клуба Queen`s Hill Stable. На втором месте – Анастасия Гарник из конноспортивного клуба Victory horse club на лошади Каспар 278-11. Третье место – у Дарьи Луцук из клуба Victory horse club на лошади Скулари Б-08.

В большом круге победил Александр Белехов и Виталий Дюндиков. На третьем месте – Анна Улитичева на лошади Ширли-08 из клуба Queen`s Hill Stables. Призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.

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