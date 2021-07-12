Сбер и Ленобласть обсудили цифровизацию региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо обсудили возможности сотрудничества в области цифровых технологий, в том числе и в сфере здравоохранения.
Новые цифровые разработки и сервисы будут призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений.
Участники обсудили возможности и эффективность сервисов компаний Сбера, таких как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ. В рамках встречи шла речь о проведении пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе электронного рецепта и телемедицины. Разработки в области медицины позволяют проводить консультации в режиме онлайн 24/7, осуществлять мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями, доставлять безрецептурные лекарства и оптимизировать документооборот в медицинских учреждениях. Также на встрече Ольга Голодец вручила губернатору Александру Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения СберЗдоровье по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей Ленинградской области.
В настоящее время в Ленинградской области уже успешно реализован пилотный проект по использованию телемедицинского решения для помощи пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, COVID-19 с врачами Ленинградской области на базе Тихвинской межрайонной больницы. Это решение значительно снижает загруженность специалистов и при этом позволяет вести мониторинг состояния пациентов. Голосовой робот уже совершил почти 80 000 звонков в адрес пациентов в регионе. В ГБУЗ Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная больница» идёт тестирование разработки компании СберМедИИ — «КТ Лёгких». Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков поражённой ткани лёгких с указанием объёма поражения.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка