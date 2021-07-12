Сбер и Ленобласть обсудили цифровизацию региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо обсудили возможности сотрудничества в области цифровых технологий, в том числе и в сфере здравоохранения.

Новые цифровые разработки и сервисы будут призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений.

Участники обсудили возможности и эффективность сервисов компаний Сбера, таких как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ. В рамках встречи шла речь о проведении пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе электронного рецепта и телемедицины. Разработки в области медицины позволяют проводить консультации в режиме онлайн 24/7, осуществлять мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями, доставлять безрецептурные лекарства и оптимизировать документооборот в медицинских учреждениях. Также на встрече Ольга Голодец вручила губернатору Александру Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения СберЗдоровье по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей Ленинградской области.

В настоящее время в Ленинградской области уже успешно реализован пилотный проект по использованию телемедицинского решения для помощи пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, COVID-19 с врачами Ленинградской области на базе Тихвинской межрайонной больницы. Это решение значительно снижает загруженность специалистов и при этом позволяет вести мониторинг состояния пациентов. Голосовой робот уже совершил почти 80 000 звонков в адрес пациентов в регионе. В ГБУЗ Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная больница» идёт тестирование разработки компании СберМедИИ — «КТ Лёгких». Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков поражённой ткани лёгких с указанием объёма поражения.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество со Сбером в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются – в сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице», — Александр Дрозденко.

«Цифровизация коснулась всех сфер жизни общества, в том числе и медицины. Уже сегодня жители региона могут оценить сервисы от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают только апробированные сервисы. Разработки Сбера уже сейчас позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Мы рады, что руководители Ленинградской области проявляют большой интерес к новым цифровым разработкам в сфере здравоохранения для повышения качества жизни жителей», — Ольга Голодец,

Заместитель Председателя Правления Сбербанка