В МФЦ Ленобласти вводится обязательная предзапись для невакцинированных граждан

Изменения в режиме работы офисов МФЦ в Ленобласти произошли из-за введения новых коронавирусных ограничений.

Теперь в МФЦ, расположенных в “красной” и “желтой” зоне, принимают только по предварительной записи. Без записи – при наличии документа о вакцинации от COVID-19. В “зеленой” зоне будут обслуживать без предварительной записи по всем услугам. Разделение центров по зонам можно посмотреть по ссылке.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции — остаются обязательными.

Напомним, в Ленобласти вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19. В частности, в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.