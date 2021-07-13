Включили свет и произошёл подрыв: подробности взрыва в Геленджике

Взрыв произошел на первом этаже отеля, где расположен магазин.
По информации экстренных служб Краснодарского края, взрыв в гостинице прогремел, когда сотрудники магазина пришли на работу и включили свет.
В администрации города сообщили об одном погибшем и трех пострадавших.
К ликвидации происшествия привлечены 40 спасателей и 14 единиц техники.
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13.07.2021 102