Ковид наступает на горло: новые ограничения вступили в силу в Санкт-Петербурге

Со вторника в Северной столице начинают действовать новые ограничения.

Так, с 13 июля на территории Санкт-Петербурга запрещены мероприятия с участием более 75 человек.

В тоже время театры и концертные залы должны бать заполнены на 75%, а вот кинозалы и цирки — 50%. Максимальное количество зрителей ограничено цифрой в 1 500 человек.

Доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия вовсе запрещен.

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Также по постановлению, заполняемость пассажирских судов должна быть не выше 50%. При этом развлекательные мероприятия проводить нельзя, люди должны сидеть на своих местах.