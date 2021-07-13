Незаконную свалку ликвидируют в Шушарах

Автор: Александр Селиванов
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Территорию между Софийской улицей и Автозаводским проездом планируется очистить к 2023 году.

Незаконную свалку ликвидируют в Шушарах Свалки, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Посёлок Шушары, Мусорные свалки в Санкт-Петербурге, Мусорные свалки в России, мусор, ликвидацияИсточник: Администрация Санкт-Петербурга
Незаконную свалку ликвидируют в Шушарах Свалки, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Посёлок Шушары, Мусорные свалки в Санкт-Петербурге, Мусорные свалки в России, мусор, ликвидацияИсточник: Администрация Санкт-Петербурга
Незаконную свалку ликвидируют в Шушарах Свалки, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Посёлок Шушары, Мусорные свалки в Санкт-Петербурге, Мусорные свалки в России, мусор, ликвидацияИсточник: Администрация Санкт-Петербурга

По информации администрации Санкт-Петербурга, самосвалы и экскаваторы будут вывозить мусор со свалки на утилизацию в ООО «Омега». Свалка на 94% состоит из стройматериалов.

Отмечается, что работу будут проводится в три этапа, а первый из низ закончится до 31 ноября 2021 года.

В рамках контракта, исполнителю придётся вывезти 660.000 кубометров мусора.

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