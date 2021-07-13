Незаконную свалку ликвидируют в Шушарах

Территорию между Софийской улицей и Автозаводским проездом планируется очистить к 2023 году.
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
По информации администрации Санкт-Петербурга, самосвалы и экскаваторы будут вывозить мусор со свалки на утилизацию в ООО «Омега». Свалка на 94% состоит из стройматериалов.
Отмечается, что работу будут проводится в три этапа, а первый из низ закончится до 31 ноября 2021 года.
В рамках контракта, исполнителю придётся вывезти 660.000 кубометров мусора.
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09.07.2021 231