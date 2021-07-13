Рецидивист изнасиловал, убил и выбросил тела двух спутниц возле Гостилиц

Как сообщает 13 июля пресс-служба прокуратуры, в суд передано уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и двух убийствах.

Подозреваемого установили с помощью генетической экспертизы. Следствие полагает, что в апреле 2013 года мужчина избил 28-летнюю знакомую жительницу Лопухинки в машине на обочине дороги «Петровское – Гостилицы», надругался над ней и задушил. Труп обнаружили на обочине трассы.

Через полгода он поссорился с 35-летней петербурженкой на Авангардной улице, оглушил ударами по голове и телу, связал, увез в Ломоносовский район, где задушил и выбросил на обочину.

Ныне обвиняемый признал вину. Он уже отбывает наказание за аналогичные преступления, совершенные в 2018 году. А ранее он был судим за изнасилование.

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