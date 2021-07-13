С началом купального сезона у спасателей значительно прибавилось работы. Только за последние три дня в водоемах Ленобласти и Петербурга погибли 4 человека.

Начало купального сезона значильно прибавило спасателям работы. Только за последние три дня в водоемах Ленобласти и Петербурга погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Люди не учитывают опасности, которые могут ожидать их в обманчивых водах.

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Заместитель начальника Всероссийского общества спасания на водах Виктор Росляков рассказал ЛенТВ24, какие угрозы могут ожидать людей при купании в диких водоемах. В первую очередь пострадавшему будет сложно оказать помощь — если человек начнет тонуть в необорудованных для купаниях местах, то спасать его будет некому. Кроме того, скорой будет затруднительно добраться до места происшествия.

Опасность таится и на дне дикого пляжа — зачастую в этих местах не проходит водолазное обследование дна акватории. Граждане в состоянии алкогольного опьянения, дети, оставленные без присмотра взрослых, а также пожилые люди входят в самую уязвимую категорию жителей, которые могут утонуть.

Согласно статистике, при купании в труднодоступных и необорудованных местах тонут по 4-5 человек в день, отметил Росляков. В этом сезоне на оборудованном спасателями водоеме погиб только один человек — женщина заплыла слишком далеко и находилась далеко от спасательного поста.