Язвы роговицы, вирусный конъюнктивит, резь и жжение — вот с чем можно столкнуться во время заплыва в загрязненном море или реке.

С наступлением лета многие петербуржцы ринулись к прохладным местам — речкам, озерам и морям. Но мало кто из жителей задумывается, чем может грозить заплыв в загрязненном водоеме для здоровья.

В первую очередь под угрозой находится один из самых чувствительных и незащищенных органов человека — глаза. Офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Сергей Никулин рассказал изданию «Невские Новости» какую опасность для глаз несут в себе сомнительные места для плавания.

По словам врача, выбирать следует специально отведенные водоемы с проточной водой, а после плавания необходимо принять душ. С ранами и ссадинами на теле рекомендуется воздержаться от купания, отметил Никулин. А вот избегать для купания следует места со стоячей водой, заросшем тиной или с торчащими корягами. При попадании в глаз загрязненной воды необходимо использовать антисептические капли для глаз, рассказал он.

При этом купание в загрязненных водоемах грозит целым рядом глазных заболеваний: акантамебный кератит (воспаление глаз), вирусный конъюнктивит, вирусные инфекции, бактерии и грибки.

Акантамебный кератит это тяжелое воспаление глаза, которое вызывает осложнения в виде перфорированных язв роговицы. Чуть менее опасен вирусный конъюнктивит, который также можно подхватить в грязной воде. Основные симптомы: резь, жжение и повышенная слезоточивость.

Также врач рекомендовал снимать перед купанием линзы, так как они могут стать местом размножения вредоносных микробов, вызывающих болезни, перечисленные выше.