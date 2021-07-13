Новый детсад в Усть-Луге проходит последние проверки

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый детсад в Усть-Луге проходит последние проверки Усть-Луга, детский сад, Госстройнадзор

Учреждение для дошколят планируют открыть осенью этого года.

Новый детский сад, построенный в Усть-Луге для дошколят, проходит заключительные проверки Госстройнадзора. Учреждение, которое сможет принять 220 ребят, планируют открыть осенью этого года.

В 3-х этажном здании для детей разместят групповые ячейки, залы для спортивных и музыкальных занятий, кабинеты психолога, врача и логопеда, а также пищеблок. Также в здании будет работать бассейн.

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Новый детсад в Усть-Луге проходит последние проверки Усть-Луга, детский сад, Госстройнадзор
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12.07.2021 159
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