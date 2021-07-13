Адски жаркая погода ожидается в Ленобласти и Санкт-Петербурге на следующей неделе

Температуры будут значительно отличаться от климатических норм.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на следующей неделе в европейской части России будет очень жарко. Карта температуры будет не просто красная, а махрово-красная.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти температура будет выше нормы на восемь-девять градусов.
По предварительным прогнозам, заметил эксперт, погода во второй половине июля и в августе будет жаркой, но колебание температур возможно.
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13.07.2021 104