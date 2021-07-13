Елена Шмелева объяснила, почему решила пойти на выборы от «Единой России»

Сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева в эфире Соловьев Live рассказала, что «Единая Россия» позволяет перенести многие проекты в сфере образования из разряда инициатив на законодательный уровень.

«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу Единой России», – подчеркнула Елена Шмелева

Список «Единой России» на выборы в нижнюю палату парламента возглавили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.