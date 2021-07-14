С начала лета в Петербурге и Ленобласти утонули более 80 человек

Причиной такой статистики стали аномальная жара, алкоголь и невнимательность.

С начала лета в водоемах Петербурга и Ленобласти утонули 82 человека. Удалось спасти более 200 человек, об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника поисково-спасательной службы Петербурга.

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Он отмечает, что большинство трагедий происходит из-за алкоголя. Даже слабые напитки по жаре дают эффект, и человек не может трезво оценить ситуацию. Есть несчастные случаи и с детьми, оставленными без присмотра родителей.

Только в понедельник в Ленобласти утонули семь человек. МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах.