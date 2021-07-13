Стало известно, в каких водоемах Ленобласти можно купаться

На сегодняшний день, 13 июля, Роспотребнадзор одобрил только 16 водоемов в девяти районах Ленобласти.

Экспертизу прошли следующие водоемы:

Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск).

Всеволожский район: озеро Лемболовское (ст. Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»).

Кингисеппский район: Финский залив (д. Выбье), река Луга (г. Кингисепп).

Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).

Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).

Сланцевский район : река Плюсса (Сланцы).

Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).

Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки), карьер (Шапки).

Тем временем в Петербурге все водоемы непригодны для купания.

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. Только в воскресенье, 11 июля, спасатели достали из воды пятерых утонувших.