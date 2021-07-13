Стало известно, в каких водоемах Ленобласти можно купаться

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На сегодняшний день, 13 июля, Роспотребнадзор одобрил только 16 водоемов в девяти районах Ленобласти.

Экспертизу прошли следующие водоемы:

  • Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск).
  • Всеволожский район: озеро Лемболовское (ст. Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»).
  • Кингисеппский район: Финский залив (д. Выбье), река Луга (г. Кингисепп).
  • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).
  • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).
  • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).
  • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы).
  • Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).
  • Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки), карьер (Шапки).

Тем временем в Петербурге все водоемы непригодны для купания.

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. Только в воскресенье, 11 июля, спасатели достали из воды пятерых утонувших.

Автор