Видео: мужчина прыгнул с Тучкова моста, его ищут водолазы

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел в ночь на 14 июля в центре Петербурга и попал на камеры видеонаблюдения. 

На кадрах видно, что перед тем как прыгнуть мужчина снял с себя рубашку. Рядом с ним в этот момент находился еще один человек. Вероятно, именно он и вызвал на помощь спасателей. На место прибыли водолазы поисково-спасательной службы, мужчину ищут. 

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