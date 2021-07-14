Видео: мужчина прыгнул с Тучкова моста, его ищут водолазы

Инцидент произошел в ночь на 14 июля в центре Петербурга и попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что перед тем как прыгнуть мужчина снял с себя рубашку. Рядом с ним в этот момент находился еще один человек. Вероятно, именно он и вызвал на помощь спасателей. На место прибыли водолазы поисково-спасательной службы, мужчину ищут.