В Волхове поймали человека с топором, который перерубил сухожилия прохожему

Ранее ivbg.ru сообщал, что ночью 11 июля на улице Авиационной в Волхове на местного жителя напал мужчина с топором. С перерубленными сухожилиями он смог самостоятельно добраться до больницы.

Утром 11 июня полиция нашла и задержала человека с топором. Им оказался 31-летний безработный. Возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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По предварительным данным, причиной нападения стала помощь в конфликте, о которой попросил товарищ ныне подследственного.