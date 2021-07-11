Человек с топором перерубил сухожилия прохожему в Волхове

По информации ivbg.ru, 11 июля около 03:00 в больницу обратился 31-летний житель Волхова с рубленной раной руки.

Врачи диагностировали открытый перелом с повреждением сухожилий. По словам пострадавшего, он шел в гости по улице Авиационной в Волхове, где на него напал неизвестный с топором.

Мужчине проведена операция. После того, как он придет в себя, с ним будут беседовать полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно Мужчина открыл стрельбу из ружья на карьере возле Тосно – двое в больнице с ранениями По информации ivbg.ru, 11 июля около 09:30 в полицию Тосненского района сообщали о конфликте со стрельбой на местном карьере. По предварительным данным,... 11.07.2021 105

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что спасатели обнаружили висельника в лесах под Приозерском.