Крысы в открытую бегают по Колпино — видео

Местные жители не могут найти управу на наглых грызунов.

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По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, во дворе Веры Слуцкой 50 в Колпино бегают крысы.

Грызуны совсем не боятся людей, а ночью устраивают целые рейды на жилые дома.

— Жильцы дома не могут спокойно выходить во внутренний двор так как он давно принадлежит не жильцам, — пишет автор поста.

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Отмечается, что местные жители не раз обращались в управляющую компанию и администрацию, но реакции до сих пор нет.