Михаил Боярский опроверг информацию о своей госпитализации из-за COVID-19

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что 71-летнего Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как у него диагностировали COVID-19.

По информации «РИА Новости», полученной от представителей артиста, Михаил Боярский находится дома и чувствует себя нормально. У него лишь подозревают COVID-19.

Сам народный артист РСФСР также опроверг информацию о своей госпитализации в комментарии для телеканала «Звезда»