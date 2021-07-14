Михаил Боярский опроверг информацию о своей госпитализации из-за COVID-19

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что 71-летнего Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как у него диагностировали COVID-19.
По информации «РИА Новости», полученной от представителей артиста, Михаил Боярский находится дома и чувствует себя нормально. У него лишь подозревают COVID-19.
Сам народный артист РСФСР также опроверг информацию о своей госпитализации в комментарии для телеканала «Звезда»
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