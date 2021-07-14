Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов Госдумы

Как сообщает Леноблизбирком, завершилось выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва.

Кандидаты, выдвинутые фракциями по одномандатным округам и включенные в заверенные ЦИК России списки, должны не позднее 23 июля представить в Леноблизбирком документы о выдвижении.

На момент подготовки публикации заверены списки кандидатов от фракций ЛДПР, «Коммунистическая партия Коммунисты России», партия «Родина», «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская платформа». Они не должны собирать подписи избирателей.

Также предоставлены документы от фракций «Зеленые», «Новые люди», Российская партия свободы и справедливости, «Яблоко», «Российский общенародный союз», «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», «Партия Пенсионеров».

В Леноблизбирком документы для выдвижения по одномандатным избирательным округам подал один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111. Этот кандидат должен собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.