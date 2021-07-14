По информации ivbg.ru, 14 июля около 05:30 в полицию Тосненского района сообщили о ребенке, который оказался у края балкона на пятом этаже девятиэтажного дома на Советском проспекте в Никольском.

По словам очевидцев, ребенок около трех лет на вид пытался встать на табурет. Окна квартиры при этом были открыты. На вызов прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Однако помощь не потребовалась. Мать ребенка дала пояснения полицейским.

Вам будет интересно В Иркутске задержали 34-летнего мужчину, который угрожал сброситься с сыном с 13 этажа После трехчасовых переговоров со специалистами мужчина был задержан. Ребенка вернули матери. Сегодня, 13 июля, в Иркутске 34-летний местный житель вылез на... 13.07.2021 175

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Кингисеппе из окна пятиэтажного дома выпал ребенок.