В Красном Бору в кювете нашли автомобиль, а его водителя — повешенным на дереве

В полицию Тосненского района 13 июля поступило сообщение о трупе на территории нефтебазы в Красном Бору.

Охранник нефтебазы рассказал полиции, что утром на территорию заехал Dodge Neon. Чуть позже, при обходе территории, он заметил эту иномарку брошенной в кювете. В 10 метрах от него на дереве висело тело в петле на металлическом тросе.

Вам будет интересно Рецидивист изнасиловал, убил и выбросил тела двух спутниц возле Гостилиц Как сообщает 13 июля пресс-служба прокуратуры, в суд передано уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в похищении, изнасиловании, насильственных... 13.07.2021 177

Предварительно, погибшему мужчине было 40 лет. Обстоятельства произошедшего уточняются.