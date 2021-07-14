Река красного цвета встревожила жителей Вистино — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Вистино / vk.com / Игорь Иванов
Фото: Вистино / vk.com / Игорь Иванов

Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.

В Кингисеппском районе Ленобласти, в деревне Вистино, местные жители встревожились цветом реки. Неопределенное вещество попало в водоем и изменило его цвет на красный.

Фото: Вистино / vk.com / Игорь Иванов
Фото: Вистино / vk.com / Игорь Иванов

Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.

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