Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.
В Кингисеппском районе Ленобласти, в деревне Вистино, местные жители встревожились цветом реки. Неопределенное вещество попало в водоем и изменило его цвет на красный.
Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.
Вам будет интересно
Снаряд времен войны обнаружили рабочие в ручье под автомобильным мостом на 24 километре трассы "Анташи - Ропша - Красное Село"...
14.07.2021 25