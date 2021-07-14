Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.

В Кингисеппском районе Ленобласти, в деревне Вистино, местные жители встревожились цветом реки. Неопределенное вещество попало в водоем и изменило его цвет на красный.

Неизвестно почему река поменяла свой цвет, однако пользователи соцсетей предположили, что всему виной бывший рыбзавод, находящийся наподалеку.