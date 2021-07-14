Завершается ремонт первого участка дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь

Работа на главной региональной трассе Тихвинского района проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик ремонта – «Ленавтодор». Всего ремонтируется около девяти километров дороги.

«О ремонте этой дороги нас просили жители Тихвинского района, которые регулярно ездят на восток нашего региона, в сторону Киришей, Лодейного Поля и Подпорожья», – рассказал глава дорожного комитета Денис Седов

Первый участок протяженность в три километра практически завершен. Уложены два слоя покрытия, отремонтирована водопропускная труба, сделаны автобусные площадки. На втором участке в шесть километров укладывают выравнивающий слой асфальта.