Завершается ремонт первого участка дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Работа на главной региональной трассе Тихвинского района проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик ремонта – «Ленавтодор». Всего ремонтируется около девяти километров дороги.

d44fc
Фото: lenobl.ru
«О ремонте этой дороги нас просили жители Тихвинского района, которые регулярно ездят на восток нашего региона, в сторону Киришей, Лодейного Поля и Подпорожья», – рассказал глава дорожного комитета Денис Седов 

Первый участок протяженность в три километра практически завершен. Уложены два слоя покрытия, отремонтирована водопропускная труба, сделаны автобусные площадки. На втором участке в шесть километров укладывают выравнивающий слой асфальта.

Вам будет интересно
Завершается ремонт первого участка дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь Тихвинский район, Тихвин, Лодейное поле, Ленинградская область, ГКУ «Ленавтодор», Будогощь, Безопасные качественные дороги
Жителям Никольского, Ульяновки и Красного Бора будут отключать воду по ночам
Как сообщает АО «ЛОКС», с 14 по 17 июля в период с 23:00 до 05:00 будет отключаться водоснабжение в Никольском,...
14.07.2021 26
Автор