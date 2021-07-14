Жителям Никольского, Ульяновки и Красного Бора будут отключать воду по ночам

Как сообщает АО «ЛОКС», с 14 по 17 июля в период с 23:00 до 05:00 будет отключаться водоснабжение в Никольском, поселке Пустынка, Красном Бору и Ульяновке в Тосненском районе.

Причина – в возросшем расходе питьевой воды в связи с жарким и засушливым летом.

Ситуация осложняется тем, что питьевую воду используют для полива огородов и наполнения бассейнов. Жидкость не успевает накапливаться в резервуарах.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!».