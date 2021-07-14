Эксперт заявил о вероятности новой волны заболеваемости Covid-19 в сентябре

Врач-инфекционист выразил опасения насчет низкого уровня вакцинации населения. Это может стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Слова Евгения Тимакова, врача-инфекциониста, передают РИА Новости. Как отметил специалист, россиянам необходимо более осознанно подходить к вопросу вакцинации, поскольку недавно в России выявили индийский штамм Covid-19, который считается более заразным.

Инфекционист активно призывает людей обращаться в пункты вакцинирования, иначе серьезных последствий избежать не удастся. Медицинское сообщество по всему миру уже признало эффективность российской вакцины «Спутник V» в борьбе с любыми штаммами коронавируса.