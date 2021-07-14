Суд оставил блогера Юрия Хованского под стражей

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу об избрании меры пресечения Юрию Хованскому. Видеоблогер останется под стражей до 8 августа.

Об этом стало известно в среду, 14 июля. Причины такого решения пока неизвестны. Однако отметим, что суд исключил довод о том, что блогер может продолжить заниматься преступной деятельностью.

По остальным пунктам постановление районного суда осталось без изменений. Юрий Хованский проведет под стражей до 8 августа.

О задержании блогера мы сообщали ранее. Вечером, 8 июня, в квартире Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции. Ему вменяли оправдание терроризма.