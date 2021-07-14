Фото: под Сосновым Бором горит лес на площади 2 тысяч квадратных метров

Сотрудники МЧС тушат пожар в лесной зоне Сосновоборского городского округа Ленобласти. Огонь уже охватил порядка двух тысяч квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре рядом с коттеджным поселком «Смолокурка» поступило ближе к вечеру, 14 июля. На место сразу выдвинулось восемь сотрудников 71-й пожарно-спасательной части и две единицы техники.

По сообщению ведомства, огонь распространился на 0,2 гектара. Фотографии с места ЧП позже стали присылать очевидцы.

Фото: группа в ВК "Мой Сосновый Бор" Фото: группа в ВК "Мой Сосновый Бор" Фото: группа в ВК "Мой Сосновый Бор"

За минувшие сутки это не первый подобный случай. Ранее мы писали, что за Сарожскими озерами в Тихвинском районе также произошел лесной пожар.