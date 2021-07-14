В Тихвине местные жители во время купания нашли боевую гранату

Отдыхающие у водоема на улице Артиллеристов в Тихвине обнаружили опасный трофей — ручную гранату времен Великой Отечественной войны.

Фото: Подслушано | Тихвин Фото: Подслушано | Тихвин

Фото находки разместили в группе Подслушано | Тихвин в среду, 14 июля. В комментариях к публикации пользователи сперва усомнились в том, что это действительно боевой снаряд.

«Граната? Это какой-то фонарик из фикспрайса», — отметил пользователь.

Однако вскоре на место, где был обнаружена граната, прибыли сотрудники экстренных служб, что развеяло все сомнения — «фонарик» оказался ручной гранатой РГД — 33.

Официального комментария профильных служб об инциденте пока не поступало. Вероятно, снаряд будет утилизирован на одном из полигонов области.