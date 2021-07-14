МЧС продолжает тушить полыхающий лесной массив под Сосновым Бором

Пожарные на протяжении пяти часов пытаются локализовать пламя площадью 0,2 га в районе СНТ Смолокурка под Сосновым Бором. Сообщается, что несмотря на сложности, угрозы населенным пунктам нет.

По последней информации, на месте работают 6 спасателей и 3 единицы техники. Как долго продлится ликвидация пожара в ведомстве не сообщают. Также в пресс-службе МЧС сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

О пожаре в лесной зоне Сосновоборского городского округа Ленобласти мы писали ранее. На тот момент огонь распространился на площади порядка двух тысяч квадратных метров.