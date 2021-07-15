На трассе «Кола» во Всеволожском районе ограничили движение

На путепроводе через железную дорогу Всеволожск- Дубровка на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти ограничили движение транспорта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 июля с 6.00 до 17.00 на 39+513 км трассы Р-21 «Кола» недалеко от Ладожского моста будет ограничена пропускная способность. В сторону поселка Синявино перекроют одну полосу, а по второй свободной введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в Петербурге в день проведения Главного военно-морского парада, 25 июля, перекроют проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений.