На «Аллее памяти» во Всеволожске заменят погибшие деревья

Автор: Гузель Галимова
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Деревьям не подошла почва  — клены погибли.

Напомним, в 2017 году на Румболовской горе во Всеволожске были высажены краснолистные клены в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем, но деревья из года в год сохнут.  

На «Аллее памяти» во Всеволожске заменят погибшие деревья Ленобласть, деревья, всеволожск, Аллея памяти
На «Аллее памяти» во Всеволожске заменят погибшие деревья Ленобласть, деревья, всеволожск, Аллея памяти
На «Аллее памяти» во Всеволожске заменят погибшие деревья Ленобласть, деревья, всеволожск, Аллея памяти
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО, ВК

Было принято решение заменить погибшие клены на липы или каштаны, которые с большой вероятностью приживутся. Также родственники погибших в авиакатастрофе предложили высадить вдоль дорожки со скамейками живую изгородь из сирени.

Деревья планируется начать высаживать в сентябре 2021 года.

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На «Аллее памяти» во Всеволожске заменят погибшие деревья Ленобласть, деревья, всеволожск, Аллея памяти
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