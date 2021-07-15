Деревьям не подошла почва — клены погибли.
Напомним, в 2017 году на Румболовской горе во Всеволожске были высажены краснолистные клены в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем, но деревья из года в год сохнут.
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО, ВК
Было принято решение заменить погибшие клены на липы или каштаны, которые с большой вероятностью приживутся. Также родственники погибших в авиакатастрофе предложили высадить вдоль дорожки со скамейками живую изгородь из сирени.
Деревья планируется начать высаживать в сентябре 2021 года.
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29.06.2021 564