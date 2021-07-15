Неизвестные выбросили двух морских свинок на мусорку в Санкт-Петербурге

Зверушки с напуганными глазами внезапно оказались на обочине жизни.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на мусорке Бассейной улицы 61 были обнаружены две морские свинки в клетке.

Петербуржцы осудили поступок хозяев зверят, посоветовав им отдать и в хорошие руки через сайт объявлений.

Забрал ли кто свинок домой, неизвестно.