Неизвестные выбросили двух морских свинок на мусорку в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Зверушки с напуганными глазами внезапно оказались на обочине жизни.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на мусорке Бассейной улицы 61 были обнаружены две морские свинки в клетке.

Петербуржцы осудили поступок хозяев зверят, посоветовав им отдать и в хорошие руки через сайт объявлений.

Забрал ли кто свинок домой, неизвестно.

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14.07.2021 122
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