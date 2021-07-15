Неизвестные выбросили двух морских свинок на мусорку в Санкт-Петербурге

Зверушки с напуганными глазами внезапно оказались на обочине жизни.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на мусорке Бассейной улицы 61 были обнаружены две морские свинки в клетке.
Петербуржцы осудили поступок хозяев зверят, посоветовав им отдать и в хорошие руки через сайт объявлений.
Забрал ли кто свинок домой, неизвестно.
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14.07.2021 122