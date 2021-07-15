Две электросамокатчицы столкнулись в Кудрово, одну — госпитализировали

Во Всеволожском районе Ленобласти пострадали две девушки на электросамокатах — они не смогли разъехаться на дороге.

Инцидент произошел вчера поздно вечером, 14 июля, у дома №8 по Европейскому проспекту в Кудрово. Две электросамокатчицы въехали друг в друга. Одна отделалась шоком, ее под руки увели друзья.

А другой понадобилась помощь врачей — ее в полуобморочном состоянии увезли во Всеволожск. По словам очевидцев, девушка могла получить сильное сотрясение с кровоизлиянием и травмировать позвоночник.

Это уже не первый аналогичный случай. Ранее в Петербурге две самокатчицы врезались друг в друга на пустой дороге. Девушки получили серьезные травмы, их госпитализировали.