На эти цели потратят более 15 миллиардов рублей из резервного фонда Правительства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении автопарка скорой помощи и школ. На эти цели собираются потратить более 15 миллиардов рублей из резервного фонда Правительства.

На покупку 1,6 тысяч машин для скорой помощи собираются потратить 5,5 миллиардов рублей. Около 10 миллиардов уйдет на 4,1 тыс. новых автобусов для школьных учреждений.