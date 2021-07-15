Немецкий политик отметил роль проекта в переходе ФРГ к зеленой энергетике – о том же говорил российский сенатор от Ленобласти Сергей Перминов несколькими днями ранее.

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет назвал строительство газовой магистрали «экономически правильным» проектом для Германии: для создания так называемой зеленой энергетики государству потребуется некоторый переходный период.

А несколькими днями ранее Сергей Перминов отметил, что “Германия и истеблишмент стоит на том, что это исключительно экономический проект, который необходим Германии для того, чтобы перейти к балансу зеленой энергетики до 2030 года”.

Ранее в МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2». В ведомстве указали на необходимость найти последующие решения, которые развеют связанные с проектом опасения.