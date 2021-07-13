По мнению сенатора от Ленобласти, все решения по проекту уже давно приняты, а политические действия являются попытками сохранить украинской стороне транзит газа и иметь рычаги влияния на Россию.

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал непростую ситуацию, которая сложилась вокруг «Северного потока 2». По его мнению, все решения по проекту уже давно приняты, а политические действия являются попытками сохранить украинской стороне транзит газа и иметь рычаги влияния на Россию.

По мнению сенатора сложившаяся ситуация сенатора вошла в стык экономики и политики. Данный экономический проект прежде всего необходим Германии для перехода к балансу «зеленой» энергетики до 2030 года.

«Газ это экономика, а Украина это политика. И у нас по одному и второму вопросу есть совершенно четко сформулированный ответ, о которых каждый раз шаг за шагом говорит наш президент», — Сергей Перминов.

Позиция нашей страны останется последовательной в этих вопросах, отметил Перминов. В ближайшее десятилетие компания «Nord Stream-2» разработает и претворит в жизнь планы по использованию трубопроводных систем для прокачки водородного сырья в Германию.

Сергей Перминов уже 4 дня находится в Ленобласти. Он обсудил с представителями «Nord Stream-2» вопросы, связанные с реализацией проекта. Ничто не помешает технической реализации проекта и он будет запущен уже в августе, рассказал сенатор.

«Мы связаны этим проектом на десятилетия», — заявил Сергей Перминов. По его мнению, германская экономика и экономика Европы не может дальше развиваться без поставок углеводородного сырья или сырья новых поколений переделов. Поэтому не смотря на политические провокации, проект будет достроен и введен в эксплуатацию.