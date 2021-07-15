В Сосновом Бору к тушению торфяников подключили пожарный поезд

Ранее ivbg.ru сообщал, пожарные до сих пор работают в лесном массиве недалеко от коттеджного поселка Смолокурка под Сосновым Бором. Там со вчерашнего вечера тлеет торфяная подложка на площади около 2 000 кв.м.

Пожарные отлили водой кромку тлеющего торфяника, тем самым предотвратив продвижение возгорания в сторону дачных кооперативов и жилого массива. Верхушки деревьев находятся без повреждений. Угрозы возгорания жилых строений нет, сообщили в местной администрации.

Сейчас в тушении задействованы четыре спецмашины. К месту происшествия уже должен прибыть пожарный поезд. Также привлечена добровольная пожарная дружина.

Ранее мы сообщали, что из-за тлеющего торфа почти весь Сосновый Бор заволокло дымом.