Пожарные до сих пор тушат горящий лес под Сосновым Бором

Ранее ivbg.ru сообщал, что сообщение о пожаре в лесном массиве недалеко от коттеджного поселка Смолокурка под Сосновым Бором поступило около 16.30 14 июля.

Огонь распространился на площади в 2 000 квадратных метров. Тлеет торфяная подложка. За ночь город накрыл смог, люди буквально задыхаются от запаха гари.

Фото: Виктория Варычева

По последней информации, на месте работают девять человек, задействованы четыре спецмашины. Борьба с огнем продолжается.