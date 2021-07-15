Пожарные до сих пор тушат горящий лес под Сосновым Бором

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что сообщение о пожаре в лесном массиве недалеко от коттеджного поселка Смолокурка под Сосновым Бором поступило около 16.30 14 июля.

Огонь распространился на площади в 2 000 квадратных метров. Тлеет торфяная подложка. За ночь город накрыл смог, люди буквально задыхаются от запаха гари.

Пожарные до сих пор тушат горящий лес под Сосновым Бором Сосновый Бор, пожар, Ленобласть
Пожарные до сих пор тушат горящий лес под Сосновым Бором Сосновый Бор, пожар, Ленобласть
Фото: Виктория Варычева

По последней информации, на месте работают девять человек, задействованы четыре спецмашины. Борьба с огнем продолжается.

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14.07.2021 149
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