Пожарные до сих пор тушат горящий лес под Сосновым Бором

Ранее ivbg.ru сообщал, что сообщение о пожаре в лесном массиве недалеко от коттеджного поселка Смолокурка под Сосновым Бором поступило около 16.30 14 июля.
Огонь распространился на площади в 2 000 квадратных метров. Тлеет торфяная подложка. За ночь город накрыл смог, люди буквально задыхаются от запаха гари.
Фото: Виктория Варычева
По последней информации, на месте работают девять человек, задействованы четыре спецмашины. Борьба с огнем продолжается.
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14.07.2021 149