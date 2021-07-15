В состав «мороженого» входит морковка, яблоки, свекла и разная рыба — ингредиенты заливают водой и оставляют в морозильной камере.

В жаркую летнюю погоду не только дети и взрослые любят побаловать себя мороженым. Такое лакомство по душе даже обитательнице Ленинградского зоопарка — медведице Хаарчане.

В состав «мороженого» входит морковка, яблоки, свекла и разная рыба — ингредиенты заливают водой и оставляют в морозильной камере. Балуют Хаарчану таким лакомство три раза в неделю. Больше всего медведица любит свеклу — за день она способна съесть до 1,3 килограммов этого овоща.

Сотрудники зоопарка кормят белую медведицу мороженым на завтрак до основного приема пищи. Благодаря такому рациону хищница достаточно голодна и охотно играется с мороженым, добывая вкусности из глыбы льда.

Сотрудники зоопарка напоминают, что таким «мороженым» можно побаловать и своих домашних животных. В жару можно помочь своим питомцам развлечься и охладиться, приготовив им гостинцы, залитые льдом или предложив поиграть с кусочком льда. Только животным категорически нельзя давать никакой еды с добавлением сахара.