Погода в Ленобласти: 19 июля ожидаются до +26 °C, гроза и кратковременный дождь

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июля на территории Ленинградской области местами следует ожидать кратковременных дождей и грозу.

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