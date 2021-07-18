Погода в Ленобласти: 19 июля ожидаются до +26 °C, гроза и кратковременный дождь

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июля на территории Ленинградской области местами следует ожидать кратковременных дождей и грозу.
Вам будет интересно
В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска 17 июля помогли добраться до берега мужчине и женщине, которые...
18.07.2021 48
Ночью температура воздуха составит +11… +16 °C. Поблизости от водоемов – до +19 °C. В дневное время температура воздуха составит +21… +26 °C.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.