В рамках акции «Чистый Коваш» жители Соснового Бора 17 июля очистили реку Коваш от мусора. В мероприятии принимали участие около 20 человек на различных плавательных средствах.

Для передвижения по реке использовались сапы, байдарки, катамараны и лодки, которые взяли на базе отдыха «Хеваа». Участники не только собирали мусор с воды, но и очищали берег.

В ходе субботника с водоема вывезли около 20 мешков мусора и множество покрышек. Все это было доставлено к базе «Хеваа», куда может без труда добраться мусоровоз, выделенный администрацией Соснового Бора.

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