В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз. Наибольшее количество вызовов пришлось на поисково-спасательные работы на водных объектах — их оказалось 29.
Аварийно-спасательная служба Ленобласти поделилась недельной сводкой своей деятельности. В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз, а именно:
- 2 случая ДТП
- 29 поисково-спасательных работ на водных объектах
- 3 поисково-спасательные работы в лесу
За минувшую неделю спасателям удалось спасти 7 человек, еще 2 пропали и 13 погибли.
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