Спасатели Ленобласти за прошедшую неделю спасли 7 человек, еще 2 пропали и 13 погибли

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз. Наибольшее количество вызовов пришлось на поисково-спасательные работы на водных объектах — их оказалось 29.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти поделилась недельной сводкой своей деятельности. В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз, а именно:

  • 2 случая ДТП
  • 29 поисково-спасательных работ на водных объектах
  • 3 поисково-спасательные работы в лесу

За минувшую неделю спасателям удалось спасти 7 человек, еще 2 пропали и 13 погибли.

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