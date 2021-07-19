В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз. Наибольшее количество вызовов пришлось на поисково-спасательные работы на водных объектах — их оказалось 29.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти поделилась недельной сводкой своей деятельности. В период с 12 по 18 июля к спасателям обращались 57 раз, а именно:

2 случая ДТП

29 поисково-спасательных работ на водных объектах

3 поисково-спасательные работы в лесу

За минувшую неделю спасателям удалось спасти 7 человек, еще 2 пропали и 13 погибли.