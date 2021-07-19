ФСБ и Госэконадзор ведут борьбу против незаконной свалки в Заневском поселении

Сотрудники Госэконадзора и ФСБ 16 июля проверили деятельность по обращению с отходами на участке в Заневском поселении Всеволожского района.

Поводом для проверки стали непрекращающиеся работы по перегрузу строительных отходов. Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники Госэконадзора запросили документы по этим работам.

С места взяты пробы отходов для определения класса опасности. В отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося незаконной сортировкой и переработкой отходов, возбуждено административное дело по ст. 8.2. КоАП РФ. Также подан иск Арбитражный суд.

В отношении предпринимателя еще в 2018 году уже возбуждалось уголовное дело. С тех пор надлежащие документы на работы у него так и не появились.

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