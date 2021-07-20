В Приозерске продолжается работа по благоустройству города

В рамках благоустройства в Приозерске появились новые пешеходные дорожки, которые ведут к железнодорожным платформам вокзала.

Вдоль дорожек высажены молодые деревья и кустарники, установлено уличное освещение.

“Приозерцы, помнящие этот участок, с удовольствием осматривают новое пространство, представляя, как же будет выглядеть окончательный вариант благоустройства”, — рассказали в районной администрации.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.