После небольшой передышки жара вновь вернется в Петербург и Ленобласть

Метеоролог Юрий Куткевич предупредил горожан, что аномальная жара еще вернется в Петербург и Ленобласть. Прохлада и свежесть задержатся не надолго.

В начале августа ожидается жаркая погода. Она не будет такой же аномальной, как в июле, но, по предварительным прогнозам, температура может быть выше нормы на два градуса.

Как рассказал «Невским новостям» метеоролог, сейчас на изменение погоды влияет северный циклон. Холодный воздух приходит в Петербург и Ленобласть из Скандинавии.

Сегодня, 20 июля, во второй половине дня местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +21…+26°C.