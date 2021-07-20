В Доме Говинга в Выборге начали проводить экспертизу для дальнейших ремонтных работ

На объекте культурного наследия, в Доме книготорговца Говинга в Выборге начались первые противоаварийные работы. Первым этапом восстановления здания станет проведение экспертизы, которая уже идет полным ходом.

Об этом сообщают в пресс-службе Администрации Выборгского района во вторник, 20 июля. Исследование аварийности Дома Говинга проводит компания «ТВК Инженеринг», которая и будет впоследствии выполнять противоаварийные работы.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

«В настоящее время мы выполняем первоначальное обследование», — отмечают на сайте пресс-службы.

Финансирование на проведение противоаварийных мероприятий выделили из резервного фонда правительства Ленобласти. На данные работы уже заключен муниципальный контракт.

Ранее мы писали, что на противоаварийные работы в Доме Говинга выделили почти 21 млн рублей. Средства выделялись из резервного фонда региона.