Видео: инспектор ГИБДД помог мужчине вовремя довезти свою рожающую жену в роддом

Об «эскорте» с мигалками по дорогам Всеволожска рассказал петербуржец, уже ставший отцом. С женой он застрял в пробках по пути в роддом, однако на помощь пришел сотрудник ГИБДД.
Историей доброго поступка поделился портал Мегаполис. Игорь Кузьмин со своей рожающей женой встал в пробке во Всеволожске. Обратиться за помощью он пытался к двум экипажам ДПС, однако те не отреагировали. Однако на третий раз новоиспеченном отцу повезло — инспектор экипажа №0103 по Красногвардейскому району Расим Гаджиев сразу бросился к машине и включил мигалки.
Сопровождение молодой семьи закончилось благополучно. Роженицу вовремя доставили в больницу. Как позже отметил Игорь Кузьмин, мальчик появился на свет в 14.20. Его назвали Савелием.
Расим Гаджиев, сотрудник ДПС, который оказал неоценимую услугу, стал одним из первых, кто узнал о появлении первенца. Теперь глава семейства собирается встретиться с инспектором лично и отблагодарить за помощь.
За последнее время это не первый случай героического поступка со стороны правоохранителей. Ранее мы писали, что в Гатчине полицейский, находясь не при исполнении, спас женщину от нападения мужчины с ножом.