Видео: инспектор ГИБДД помог мужчине вовремя довезти свою рожающую жену в роддом

Об «эскорте» с мигалками по дорогам Всеволожска рассказал петербуржец, уже ставший отцом. С женой он застрял в пробках по пути в роддом, однако на помощь пришел сотрудник ГИБДД.

Историей доброго поступка поделился портал Мегаполис. Игорь Кузьмин со своей рожающей женой встал в пробке во Всеволожске. Обратиться за помощью он пытался к двум экипажам ДПС, однако те не отреагировали. Однако на третий раз новоиспеченном отцу повезло — инспектор экипажа №0103 по Красногвардейскому району Расим Гаджиев сразу бросился к машине и включил мигалки.

«Я таких людей еще не встречал, он просто красавец! У меня всю дорогу было ощущение, что это у него жена рожает, а не у меня. Получилось, что мы с его помощью успели как раз вовремя. Огромное ему, настоящее человеческое спасибо!» — говорит Игорь.

Сопровождение молодой семьи закончилось благополучно. Роженицу вовремя доставили в больницу. Как позже отметил Игорь Кузьмин, мальчик появился на свет в 14.20. Его назвали Савелием.

Расим Гаджиев, сотрудник ДПС, который оказал неоценимую услугу, стал одним из первых, кто узнал о появлении первенца. Теперь глава семейства собирается встретиться с инспектором лично и отблагодарить за помощь.

За последнее время это не первый случай героического поступка со стороны правоохранителей. Ранее мы писали, что в Гатчине полицейский, находясь не при исполнении, спас женщину от нападения мужчины с ножом.